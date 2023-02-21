研究：全球第3例干细胞移植治愈爱滋

（法新社巴黎20日电） 被称为「杜塞道夫病人」的男性病患在接受干细胞移植后，不仅治愈白血病，更成为全球第3名登上科学期刊的爱滋病治愈者。

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这起研究刊登在知名国际期刊「自然医学」（Nature Medicine），个案是一名未公布姓名、昵称「杜塞道夫病人」的53岁男性。他在2008年确诊感染爱滋病毒（HIV），3年后又罹患恐危及生命的血癌「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia）。

2013年，医疗团队使用一名女性捐赠者的干细胞，替这名男性进行骨髓移殖，这些干细胞带有罕见的CCR5突变基因。过去曾发现这种突变基因可防止爱滋病毒进入细胞。

「杜塞道夫病人」随后于2018年停止使用抗爱滋病毒治疗，医疗团队连续4年持续检测，都没在他体内发现爱滋病毒复发迹象。

这份登上「自然医学」期刊的研究指出「这个第3起的第1型爱滋病（HIV-1）治愈病例，替未来的治疗策略提供宝贵的见解」。

之前另有2例靠干细胞移殖成功治愈爱滋病的个案登上科研期刊，2名病患分别来自德国柏林与英国伦敦，也都同时患有爱滋病与癌症。

此外，去年几场不同科学研讨会期间也曾公布2名患有癌症及爱滋病患者经类似疗法治愈，分别是「纽约病人」及「希望之城病人」，但这2例尚未经科学期刊正式发表。

© 2023 AFP