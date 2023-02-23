研究:欧洲智人5万4000年前已使用弓箭

（法新社华盛顿22日电） 法国南部一处洞穴出土的证据显示，大约在5万4000年前，现代人已在欧洲开始使用弓箭，这比之前已知的时间提早许多。

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这项今天发表在「科学先端」（Science Advances）期刊上的研究报告，将欧洲使用弓箭的年代往前推了4万多年。

根据记载，弓箭在非洲的使用大概可以追溯到约7万年前。

但欧洲最早使用弓箭的证据是在欧洲北部的泥炭沼泽中发现，也就是在德国着名的史戴摩尔（Stellmoor），时间可追溯到1万至1万2000年前。

这项新研究发现来自法国南部俯瞰隆河（Rhone River）中部河谷的曼德林（Mandrin）岩棚。

曼德林洞穴（Grotte Mandrin）遗址是于1990年首次挖掘，其中有着层层叠叠的考古遗迹，可追溯到8万多年前。

研究人员先前已记录尼安德塔人（Neanderthals）与他们的现代「表亲」智人，轮流居住在此洞穴中。

这个洞穴中有一处称为E层，被认为有5万4000年前的智人生活在此，此层交错于许多尼安德塔人于穴中生活所留下的考古层之间。

研究人员对E层发现的燧石制品进行分析，发现这些制品比上下两层中的箭头与石刃更为精细。

细小的燧石石尖是关键，因为与弓箭技术相关的其他元素，像是木材、纤维、皮革、树脂和筋腱容易腐烂，在欧洲旧石器时代遗址中很少能保存下来。

研究人员复制了洞穴里发现的细小石尖，其中一些比1美分硬币还小，然后用复制的弓将它们当成箭头射向死去的动物。

艾克斯马赛大学（Aix Marseille University）的梅茨（Laure Metz）表示，除了使用弓，他们无法将这种细小石尖掷向动物，因为它们太小、太轻，起不了什么作用。他与土鲁斯大学（University of Toulouse）的史利麦克（Ludovic Slimak）共同进行并执笔这项研究。

梅茨向法新社表示，他们不得不使用这种推动石尖的方法，要让这些细小石尖起作用的唯一方法就是用弓。

研究人员将燧石尖上的裂痕与洞穴文物上的裂痕进行比对，证明这些细小石尖曾被用来作为箭头。

梅茨表示:「很多裂痕，不是全部，都是因撞击产生。而且这些撞击来自石尖的末端。」

梅茨说，有证据显示尼安德塔人与曾在此的智人很可能在某个时期相遇，尽管「我们不知道他们会面的性质，无论是愉快，还是不愉快的」。

梅茨说，穴居于曼德林的尼安德塔人持续使用传统武器，像是刺入式或手掷长矛，并没有发展出机械推动的武器。

研究人员说：「这两个人种所掌握的传统与技术因此大不相同，这说明现代人在向欧洲大陆扩张的过程中具有明显的客观技术优势。」

© 2023 AFP