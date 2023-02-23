韦伯望远镜新发现 找到宇宙形成初期6大星系

（法新社巴黎22日电） 今天发表的一份最新研究指出，韦伯望远镜发现6个宇宙大爆炸不久后形成的大质量星系，形成速度快到颠覆人类认知，令科学家震惊。

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詹姆斯・韦伯望远镜（James Webb Telescope）搭载红外线感测仪器，能够探测到来自远古恒星及星系的光，2021年发射升空并于去年7月开始搜集数据。

韦伯望远镜得到的数据显示，早在138亿年前宇宙大爆炸发生过后约5亿至7亿年间，这6个巨大星系就已经存在，当时宇宙年龄仅不到目前的5%。

这项研究刊登在国际顶尖期刊「自然」（Natural），美国国家航空暨太空总署（NASA）的韦伯太空望远镜，利用近红外线相机（NIRCam）在宇宙中不为人知的区域观测到6个星系。

哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）过去曾捕捉到其中2个星系的画面，但在观测影像中若隐若现，并未引起科学家注意。

研究主笔、澳洲旋滨科技大学（Swinburne University of Technology）天体物理学家拉贝（Ivo Labbe）说：「噢，它们是全然不同─真正奇特的产物。」

拉贝还说，要让这个年轻星系在短短7亿年间达到同样的成长幅度，它的成长速度必须比银河系快约20倍。

宇宙大爆炸过后，这么短的时间内就形成如此巨大的星系，已违背目前的宇宙学模型，这个模型是当今科学对宇宙运作的最佳理解方式。

© 2023 AFP