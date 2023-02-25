柬埔寨H5N1禽流感累计2确诊 世卫忧疫情人传人

（法新社巴黎24日电） 世界卫生组织今天表示，柬埔寨11岁女童日前感染H5N1禽流感死亡，她的父亲随后也验出阳性，坦言担心禽流感出现人传人疫情。

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全球自2021年底爆发有史以来最严重的禽流感疫情，在野鸟及家禽中造成死亡数创新高，还造成哺乳类动物感染，引发全球关注。

柬埔寨当局23日通报11岁女童死于H5N1禽流感病毒，并采检她的12名接触者。女童父亲已出现疑似症状，经检验结果也是阳性。

世界卫生组织（WHO）全球传染病危害预防部门负责人布里安（Sylvie Briand）今天在线上简报中告诉记者，近来禽鸟类与哺乳类动物病例数增加，禽流感疫情情况「令人担忧」，并表示世卫正在根据最新事态发展，评估全球疫情风险。

布里安说：「鉴于这只病毒在全世界禽鸟类中广泛传播，以及人类等哺乳类动物通报病例数增加，全球H5N1疫情令人担忧…世卫严肃看待该病毒可能带来的风险，并敦促所有国家提高警惕。」

布里安指出，目前还不清楚H5N1禽流感是否已出现人传人情形，这也是他们关注柬埔寨病例的关键原因之一，也或许这2例确诊病例是因「同样的环境情形」而染疫，像是近距离接触已感染的禽鸟类或其他动物。

© 2023 AFP