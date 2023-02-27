SpaceX载人任务升空前2分钟喊卡 地面系统出问题

（法新社华盛顿27日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）猎鹰9号（Falcon 9）火箭运送太空人前往国际太空站任务，今天在发射升空前一刻喊卡延期。官员表示，主要是受到地面系统问题影响。

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太空探索科技公司「乘龙」（Crew Dragon）太空船Crew-6任务团队原定格林威治时间今天06时45分在佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，运送2名美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人、一名俄罗斯太空人，以及另一名阿拉伯联合大公国太空人，前往国际太空站（International Space Station）。

然而，就在猎鹰9号火箭即将升空前2分钟，发射任务喊卡。 NASA在推特发文宣布：「由于地面系统出问题，今天的#Crew6任务取消。」发射日期将择日再定。

这次太空探索科技公司猎鹰9号原定运送的4名太空人，分别是NASA的波温（Stephen Bowen）和霍博格（Warren Hoburg）、俄罗斯太空人费德耶夫（Andrey Fedyaev），以及第二位来自阿拉伯联合大公国的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。他们原本预计在国际太空站待6个月。

© 2023 AFP