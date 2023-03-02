欧洲企业着重商业应用 加入聊天机器人研发竞赛

（法新社巴黎1日电） 美国科技公司推出的聊天机器人引起全球关注，能与人对话如流但也可能答非所问。欧洲企业则偏重商业应用，即便需要加把劲，他们仍深信可以在这场快速发展的竞赛中跟上脚步。

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法国新创公司LightOn的杜德（Laurent Daudet）说：「ChatGPT的推出改变了一切。这对欧洲企业敲响了警钟，但这场生成式人工智慧（generative AI）的战役尚未结束。」

近数十年来，AI愈来愈常体现在日常生活中，但直到美国新创公司OpenAI去年11月推出聊天机器人ChatGPT，公众与投资人才对AI大为改观。

以ChatGPT为例，这样的生成式AI只要对它提出简单要求，就能从茫茫的资料大海之中产出原创内容，诸如影像、诗词、千字文，且短短几秒就能给出回应。

尽管聊天机器人仍倾向给出不正确的答案，也可能把对话带到奇怪方向，各大企业仍竞相将聊天机器人整合到实际应用上。

美国科技巨擘微软（Microsoft）已开始投资OpenAI，并开始将ChatGPT功能整合到旗下Teams平台。外界预料，微软将会把ChatGPT应用在Office套装软体与Bing搜寻引擎上。

在欧洲，有数十家新创公司正根据现有的AI模型来研发自己的生成式AI聊天机器人。也有极少数的公司从零出发。

所有欧洲公司都利用开源程式码来打造提供给机器人的知识语料库，与美国科技巨擘所做的如出一辙。

欧企当中位居领先地位的包括德国公司Aleph Alpha，这间公司目前正在研发多媒体聊天机器人。

法国则有科学语言模型Bloom。在美国与法国新创公司Hugging Face协调下，数百位研究人员通力合作打造的这个语言模型，获得了法国国家科学研究中心（CNRS）的支援，Hugging Face最近还与亚马逊（Amazon）建立起伙伴关系。

还有其他欧洲企业在研发特定用途的机器人，例如德国公司Stable Diffusion去年推出文本转图像的模型，而瑞典公司Sana Labs研发的AI则可以管理资讯。

这些欧企全都从投资人手中募得数千万资金，但远远不及美国科技巨擘挹注的数以十亿计经费。尽管如此，欧企仍相信它们的技术具有竞争力，能在这个新兴市场分得一杯羹。

Aleph Alpha创办人兼执行长安德鲁利斯（Jonas Andrulis）说，OpenAI最新的GPT-3模型吸引全球关注，但Aleph Alpha最新的机器人将更强大。

他向法新社表示：「我们今年将推出有3000亿个参数的模型。」相较之下，GPT-3仅具备1750亿个参数。他说，Aleph Alpha提供的模型，是当今市面上唯一可同时把文字与影像当作输入提示的模型，开启了不同应用层面的可能性。

Aleph Alpha把目标锁定在各大企业内部的高价值工作上。安德鲁利斯承认，他们正加紧脚步以与微软一争高下。他说：「对这些客户而言，他们的选择不是微软就是我们。」

许多欧洲AI模型能支援多国语言文字。Bloom能辨识包括英文、中文、西班牙文与法文等7种。Aleph Alpha模型能支援5种。

多国语言文字是一种优势，因为欧洲人偏好选用以自己母语运作的工具。然而，语言文字辨识力的高低，取决于提供给机器人资料的多寡，就这点而言英文占了上风。

目前，所有AI模型都是根据开源程式码建立起来的，而这已成了一大隐忧，因为随着竞争白热化，各大企业分享的意愿可能愈来愈低，恐阻碍未来的创新发展。

研究人员兼企业家杜克鲁（Pablo Ducru）过去在法国接受教育，但如今为了替他的AI计画筹措资金而移居美国。他说，欧洲企业不需要大型团队，但认为有3个要素十分重要。

他说：「第一是运算能力，这需要斥资打造。第二是有取得培训所需资料的管道。最后是人才，而这衍生出薪资的问题。」

另一个会产生差异的要素是使用者回馈。ChatGPT现在正与超过1亿名网路使用者互动，因此在这点上可以遥遥领先。

© 2023 AFP