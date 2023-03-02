计算非洲旱地树木碳汇能力 有助制定环保策略

（法新社巴黎1日电） 根据今天公布的研究，对非洲旱地树木的首次统计使科学家得以计算它们的碳储存量，且有助于为该地区和其他地区制定出更好的保护策略。

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研究执笔人表示，这个广阔地区有将近100亿棵树木，而新数据可能证明其对减缓或防止沙漠化至关重要。

研究共同作者塔克（Compton Tucker）告诉法新社：「这告诉我们有关碳循环以及树木中的碳储存量正在缓解气候变化和我们对化石燃料的滥用。」这项研究发表于国际知名学术期刊「自然」（Nature）。

旱地树木捕捉碳的时间比同一地区的草和其他非木本植物长得多，即使它们各自储存的碳量不多。

研究显示，非洲干旱地区，包括沙赫尔（Sahel）在内的赤道以北半干旱撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）有99亿棵树，覆盖从大西洋到红海的近1000万平方公里土地。

美国国家航空暨太空总署（NASA）资深地球科学家塔克说，这个面积相当于美国大陆加上阿拉斯加（Alaska）。

相较之下，亚马逊（Amazon）估计有4000亿棵树。

研究指出，由于缺乏有关沙赫尔地区树木数量的准确数据，先前的估计在很大程度上高估了该地区的碳储存能力。

这项数据有助制定绿色长城计画（Great Green Wall Initiative）等政策，相关计画旨在恢复整个沙赫尔地区的稀树大草原、草原和农田，也能帮助决策者、专家和捐助者更容易追踪该地区的树木覆盖率和森林砍伐情况，并了解当地社区是如何利用这些树木。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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