SpaceX载人任务顺利升空

（法新社卡纳维尔角2日电） 美国太空探索科技公司猎鹰9号火箭今天顺利发射升空，运送2名美国国家航空暨太空总署太空人、一名俄罗斯太空人，以及另一名阿拉伯联合大公国太空人，前往国际太空站。

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网路直播显示，太空探索科技公司（SpaceX）猎鹰9号火箭（Falcon 9）搭载「乘龙」（Crew Dragon）太空船Crew-6任务团队在格林威治时间今天05时34分从佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

猎鹰9号火箭2月27日升空前2分钟临时喊卡，因为提供助燃剂以启动火箭发动机的过滤器堵塞。

国家航空暨太空总署（NASA）今天发推文宣布火箭发射「点亮天空，组员航向地球轨道」。

这艘乘龙载人太空船称为「奋进号」（Endeavour），在历经24小时的航行后，预定格林威治时间3日06时17分停靠在国际太空站（International Space Station）。

这次出任务的4名太空人，分别是NASA的波温（Stephen Bowen）和霍博格（Warren Hoburg）、俄罗斯太空人费德耶夫（Andrey Fedyaev），以及第二位来自阿拉伯联合大公国的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。他们将在国际太空站待6个月。

这次出勤的4名太空人将进行数十项实验，其中包括在微重力状态下，特殊物质如何燃烧，并研究太空对心脏、大脑和软骨功能的影响。

这批是SpaceX火箭第6次运送到国际太空站的太空人。奋进号太空船之前已进行3趟太空行程。NASA付钱委托SpaceX大约每6个月载运太空人至国际太空站。

© 2023 AFP