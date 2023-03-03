加拿大卫生部准许 生物科学公司可销售古柯硷

（法新社渥太华2日电） 加拿大生物科学公司「阳光地球实验室」（Sunshine Earth Labs）今天宣布，公司已获准生产和销售古柯硷，这反映出加拿大联邦卫生机构试图改善国内药物成瘾人士的安全状况。

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阳光地球实验室的许可是在持有少量古柯硷、海洛因和其他硬性药物（hard drugs）除罪化政策实施后所取得，这项政策是为应对鸦片类药物过量服用的危机，此危机已造成加拿大国内数以千计民众丧命。

加拿大去年5月宣布要在卑诗省（British Columbia）实施试验计画，从2023年1月31日起3年内，持少量硬性药物不会被逮捕或指控。目的是消除吸毒污名化，以利人们寻求帮助。

阳光地球实验室透过声明指出，公司已获得加拿大卫生部许可，可以「合法拥有、生产、销售和配销古柯叶和古柯硷」，还有吗啡、「摇头丸」主成分MDMA及海洛因。 另一家一直以来都在制作大麻萃取物的生物科学公司Adastra Labs在今年2月也取得类似许可，获准生产及销售裸盖菇素（psilocybin）、脱磷酸裸盖菇素（psilocin），这些迷幻剂有类似麦色酸二乙醯胺（LSD）幻觉剂的效果。

加拿大卑诗省成为北美洲第2个持有硬性药物除罪化的司法管辖区，美国俄勒冈州已于2020年11月实施相同政策。

卑诗省自2016年宣布进入公卫紧急状态以来，已经有超过1万人因用药过量死亡，这代表每天约有6人死于药物过量中毒，加拿大全国用药过量的死亡数则已超过3万人。

© 2023 AFP