埃及吉萨金字塔藏秘密通道 科学家揭开神秘面纱

（法新社开罗2日电） 埃及古迹最高委员会官员今天表示，科学家在为期7年的国际研究计画当中，发现吉萨大金字塔里藏有一条秘密通道。

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埃及古迹最高委员会（Supreme Council of Antiquities）在声明中表示，这条通道长约9公尺、宽约2公尺。

埃及古迹最高委员会秘书长瓦奇瑞（Mostafa Waziri）在金字塔前举行记者会表示，这条密道距离目前游客出入的主要入口约7公尺远，推测可能是为金字塔重新配重而建，或是通往另一个尚未发现内室或空间的通道。

他在会后告诉记者：「我们会继续扫描，看看我们可以怎么做…厘清我们在它下面或在通道尽头能有什么发现。」

这次新发现出自2015年展开的「扫描金字塔」（Scan Pyramids）计画，这项计画是由法国、德国、加拿大、日本等地知名大学和埃及专家团队于2015年合作发起，利用非侵入式技术观察金字塔结构内部，包括红外线热影像法、3D重建技术及宇宙射线成像。

埃及吉萨大金字塔（Great Pyramid of Giza，又称古夫金字塔）是古代7大奇景当中最后被发现、也是唯一保存良好的奇景。

吉萨大金字塔是由古夫国王（King Khufu）在公元前约2560年建造的纪念陵墓，当时高度约146公尺，目前则约139公尺高，在法国地标艾菲尔铁塔1889年建成前，它一直是人类建造出的最高建筑物。

「扫描金字塔」计画的研究人员曾于2017年宣布，在吉萨金字塔内部发现至少长达30公尺的空隙，当时是自19世纪以来首度发现的主要内部结构。

© 2023 AFP