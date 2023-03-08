无人太空船试飞成功 NASA明年将载人绕月

（法新社华盛顿7日电） 在成功完成无人太空船试飞后，美国国家航空暨太空总署（NASA）可望在明年11月启动载人的绕月飞行任务。

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NASA提供了关于「阿提米丝」（Artemis） 计画的最新讯息，这项计画目的是在1972年历史性的「阿波罗」（Apollo）任务结束后，再次将人类送回月球。

「阿提米丝」计画第1次任务于2022年12月结束，无人驾驶的猎户座（Orion）太空船在绕月飞行超过25天后，安全返回地球。

「阿提米丝2号」（Artemis-2）计画将于2024年11月启动，预计将载4名太空人绕月飞行，但不会登陆月球。

NASA探索系统开发部门副主任佛里（Jim Free）告诉记者：「我们十分期待看见机组员搭乘阿提米丝2号飞行，根据我们在阿提米丝1号上学到的事，现在没有什么能阻止我们了。」

NASA今年稍晚将公布「阿提米丝2号」的机组员。目前唯一可知的是，其中1人将是加拿大人。

约在「阿提米丝2号」启动12个月后，「阿提米丝3号」（Artemis-3）预料将载太空人首度登上月球的南极。

佛里谨慎地说：「我们的计画一直是12个月，但须有重大进展。」

「我们仍把目标订在12个月，但我们一直在关心所有硬体的开发，全部硬体都得整合在一块。」

佛里表示，仍在开发中的项目，包括美国太空探索科技公司（SpaceX）正在制造的月球登陆器及太空装。

NASA希望在月球建立人类可以持续存在之处，然后再由那里展开长达数年的火星之旅。

「阿提米丝」任务的其中一环，是NASA打算首次将女性、有色人种送上月球。

过去仅有12人成功踏上月球，且全都是男性白人。

在这趟往返月球旅程中，猎户座太空船飞行了超过100万英里，比过往任何可居住太空船的距离还远。

© 2023 AFP