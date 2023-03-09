研究：澳洲野火恐延后臭氧层修复时程

（法新社巴黎8日电） 研究人员今天表示，澳洲野火产生的烟雾引发化学反应，导致臭氧层破洞扩大10%，不禁让人担心，森林大火日益增加，恐会延后保护地球大气层的臭氧层修复时程。

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2019年底到2020年初，严酷的夏季高温和干旱助长了致命的「黑色夏季」野火。这些野火摧毁大片尤加利树林，还导致雪梨等城市长达数月笼罩在烟雾和灰烬之中。

先前研究结论指出，每年春天，大火让超过100万公吨的烟雾排放到大气中，导致南极上空臭氧层越破越大洞。

今天发表于科学杂志「自然」（Nature）的新研究中，美国和中国研究人员更发现，野火会引发一种新发现的化学反应，让臭氧层更加稀薄。臭氧减少到达地球表面的紫外线辐射量。

领导这项研究的美国麻省理工学院（MIT）教授索罗门（Susan Solomon）表示，这种化学反应一点点地侵蚀南极上空的臭氧层破洞边缘，让破洞扩大200万平方公里，比前一年增加10%。

联合国模型预测，南半球的臭氧层破洞可望在2060年完全修复，但索罗门担心，气候变迁效应可能减缓修复速度。

索罗门在1980年代率先发现造成南极臭氧层破洞的化学物质。

她说，「我们认为野火会变得更频繁密集」，但臭氧层破洞「终究会好转，但可以想见，野火会让这个速度变慢」。

© 2023 AFP