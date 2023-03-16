日本科学家将公鼠细胞转为卵子 成功诞生7健康幼崽

（法新社巴黎15日电） 根据今天发表的研究结果，科学家已首度从公鼠身上成功创造出卵子，并藉此让7只小鼠诞生，而这7只小鼠拥有2个父亲。

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在这场验证概念的实验中开创使用的技术，距离可能用于人类身上还有很长的路要走，面临的种种障碍包括成功率低、适应问题，以及广泛的道德考量。

但这项突破提高了一系列新生育可能性的期望，包括能让男同志伴侣，甚至能让单独一位男性在不需要女性卵子的情况下拥有亲生子女。

这项发表在科学杂志「自然」（Nature）的研究是由一群科学家在日本执行，这个团队由大阪大学和九州大学的发展生物学家林克彦领导。

林克彦和团队先前发现一种办法，从母鼠身上提取皮肤细胞，并将其转化为能用来生育健康幼鼠的卵子。

而在最新的研究中，这支团队目标要把公鼠细胞转化为卵子。

和人类一样，公鼠同时具有X和Y染色体，母鼠则拥有2个X染色体。

科学家从公鼠尾巴提取皮肤细胞，并在培养皿中将皮肤细胞转化为所谓的「诱导性多能干细胞」（induced pluripotent stem cell, iPSC），这种细胞能变成任何类型的细胞。

在转化过程中，约6%的细胞失去了Y染色体，仅留下X染色体，意谓它们成了XO染色体。

研究人员使用萤光蛋白和一种名为逆转素（reversine）的药物，设法在这些细胞中复制既有的X染色体，创造出一对XX染色体。

这些细胞接着被用来创造卵子，在与不同的公鼠精子结合受精后，被植入代理母鼠的子宫里。

在630次尝试中，7只小鼠成功诞生，成功率仅1%出头。

研究指出，这些小鼠并没有出现任何异常迹象，而且自己也能繁衍后代。

林克彦上周率先在伦敦第3届人类基因编辑国际峰会（Third International Summit on Human Genome Editing）上发表这项研究结果。他警告说，这项技术实际用于人类身上前，仍存在诸多障碍。

林克彦在峰会上说：「老鼠和人类有很大的不同之处。」

© 2023 AFP