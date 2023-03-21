大西洋孤岛也难逃污染 发现「岩石塑胶」合成地质新构造

（法新社里约热内卢21日电） 全世界少有地方像特林达德岛（Trindade Island）那么孤立，从这座火山小岛前往巴西海岸需要乘船3、4天，因此当地质学者桑托斯发现海洋塑胶污染竟形成岩石，大感惊诧。

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法新社报导，桑托斯（Fernanda Avelar Santos）2019年首次发现塑胶形成的岩石，她那年前往特林达德岛为博士论文搜集研究资料，研究题目则是与塑胶污染完全不同的土石流、风化及其他「地质风险」。

她在全球最大的濒危绿�P龟繁殖区「海龟沙滩」（Turtle Beach）自然保护区附近工作时，突然发现一大块奇怪的蓝绿色岩石。

出于好奇，她结束2个月的研究计画后，将一些岩石样本带回实验室。

经过分析，桑托斯和研究团队发现那是一种新的地质构造，将地球数十亿年间生成岩石的物质和过程与一种新材料融合在一起：塑胶垃圾。

桑托斯说，她发现的合成岩石中，主要成分是鱼网碎片，但洋流也把大量塑胶瓶、家庭废弃物和其他塑胶垃圾从全球各地带到特林达德岛。

桑托斯说：「我们的结论是，人类现在成为一项地质动力，能影响先前纯属自然的过程，例如岩石生成。」

她还说：「这符合科学家近期热烈讨论的『人类世』（Anthropocene）概念，也就是人类开始影响地球自然发展的地质年代。这种状似岩石的塑胶将留在地质纪录里，成为人类世的标记。」

桑托斯在巴西南部的巴拉纳联邦大学（Federal University of Parana）任教，她说，这项发现让她感到「不安」和「沮丧」。

她形容特林达德岛「宛如天堂」，这座美丽热带岛屿因为地处偏远，成了各种生物的栖息地，包括海鸟、当地特有鱼类、濒危的螃蟹和绿�P龟。

这座岛上唯一的人类足迹是一座小型巴西军事基地，以及一间科学研究中心。

桑托斯说，特林达德岛美得令人惊叹，「所以发现这种东西更让人背脊发凉，而且是在一片最具生态重要性的沙滩上」。

桑托斯为采集更多样本、更深入研究此一现象，去年底又去了一次特林达德岛。

她在后续研究过程中发现，自2014年以来，夏威夷、英国、义大利、日本也曾通报类似的岩石状塑胶组成物。

但她说，目前发现这种构造的地点之中，以特林达德岛最为偏远。

她担心，随着岩石风化，会有塑胶微粒释出到环境中，进一步污染岛上食物链。

桑托斯及其团队的研究结果去年9月刊登在「海洋污染公报」（Marine Pollution Bulletin）期刊上。

© 2023 AFP