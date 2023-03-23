全球首枚3D列印火箭成功发射 第2阶段分离异常未进入轨道

（法新社华盛顿22日电） 全球第一枚3D列印火箭「人族1号」（Terran 1）今天成功发射，让制作这枚火箭的加州新创公司向前迈进一步，尽管最后未能进入轨道。

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加州新创公司相对论太空（Relativity Space）的直播画面显示，标榜生产和飞行成本较低的这款无人驾驶3D列印火箭今晚11时25分（格林威治标准时间23日3时25分）从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射升空，但在进入近地轨道时，第2阶段的分离过程出现「异常」状况。

这家公司并未立即提供更多细节。

尽管人族1号未能进入轨道，今晚成功发射仍可证明这枚火箭足以承受升空过程中的严酷考验。人族1号高33.5公尺、直径2.2公尺，有85%是以3D列印打造。

在此之前，相对论太空公司曾两度中止发射计画。人族1号原定3月8日升空，却因推进剂温度问题导致计画在最后一刻被迫取消。

相对论太空公司3月11日再度尝试发射火箭时又因燃料压力问题而取消。

据相对论太空公司，如果人族1号成功进入近地轨道，将成为第一枚私人资助的甲烷燃料火箭首次达成这项任务。

这家总部位于长堤（Long Beach）的公司表示，以全球最大3D金属列印机打造而成的人族1号，是「历来组装过的最大3D列印结构物」。（译者：刘文瑜/核稿：何宏儒）

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