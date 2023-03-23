花朵精致如玻璃 日本科学家发现新品种兰花

（法新社东京23日电） 日本科学家近日发现一种新品种兰花，这种兰花有着玻璃般精致、粉色与白色相间的花朵，而且欣赏这种美丽植物不需要到深山野岭，在普通公园就有机会见到。

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法新社报导，尽管在部分日本公园与花园可以找到这种新品种兰花，但神户大学（Kobe University）研究人员花了10年时间，才确认这种被称为「八丈绶草」（Spiranthes hachijoensis）的植物其实是以前不为人知的新品种。

负责领导相关研究的植物学教授末次健司今天告诉法新社记者：「发现绶草属的新品种很令人惊讶，它十分常见，你可以在公园、花园和植物盆栽里看到它。」

末次健司说，有些样本「来自植物盆栽与花园」，包括保存于日本中部岐阜地区一所高中的样本。

神户大学也透过新闻稿表示：「从它奇特的外观与如玻璃制品般的精致花朵来看，这种花长期以来一直备受人们喜爱。」

据报导，日本现存最古老的诗集、8世纪的「万叶集」也有提到这种有着螺旋形花朵的植物。

绶草类植物因其花形特徵，有时会被称为「女士的发辫」（ladies' tresses）。

发现新品种的消息上周刊登于植物研究期刊（Journal of Plant Research）。因为研究人员在东京八丈岛（Hachijojima）发现许多样本，所以这种新品种兰花被命名为「八丈绶草」。

© 2023 AFP