研究：南极融冰加快 威胁未来数百年淡水氧气分布

（法新社雪梨30日电） 研究发现，南极冰层快速融化不仅会升高海平面，也将拖慢深层海水的循环，对全球气候和海洋生物带来庞大影响，冲击淡水、氧气和维系生命营养物质未来好几个世纪的分布情况。

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一项由澳洲新南威尔斯大学（UNSW）科学家率领的研究模拟了南极冰融化对深洋洋流的影响，也就是将海底营养物质冲至海面，以协助鱼类维持生命的作用。

根据昨天在「自然」（Nature）期刊刊出的研究报告，最新模拟结果显示，如果全球碳排量一直居高不下，南极冰融化将导致海洋深层的水循环「大幅减缓」。

研究报告指出，在碳排量高的情况下，到了2050年，海洋最深处水域的「翻转循环」（overturning circulation）将减缓40%。

协调这项研究的新南威尔斯大学气候教授英格兰（Matthew England）表示，人们将于2050到2100年间的某个时间点开始看到它对地表生产力的影响，「今天出生的人将会活到那个时候，所以这绝对是未来社会将面临的挑战」。

研究警告，这种影响将持续至「未来的好几个世纪」。

科学家表示，每年都有数兆吨冰冷、高盐度、含氧量高的水在南极洲周围下沉，将一股深水流往北送至印度洋、太平洋和大西洋。

然而，融冰量愈大，南极海水的密度和盐度就会愈低，深水流就会放缓，进而冲击气候、海平面以及海洋生态系统。

英格兰表示，如果4000公尺以下的海水停滞不动，「将导致营养物质只能留在深海，海洋生物在海面附近可获得的营养物质也会减少」。

© 2023 AFP