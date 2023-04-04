阿提米丝2号2024绕月任务 成员名单公布

（法新社休士顿3日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天公布50多年来首次载人登月任务的成员名单，其中包括第一位进入深太空航行的女性和一位非裔男性。

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保持女性最长单次太空飞行纪录的太空人科克（Christina Koch），将成为明年「阿提米丝2号」（Artemis II）任务成员。NASA海军飞行员葛洛佛（Victor Glover）则将在2024年11月将驾驶猎户座（Orion）太空船绕月飞行，成为第1位参与月球任务的非裔。

机组员中还有47岁的NASA资深太空人魏斯曼（Reid Wiseman）担任任务指挥官，另一位是同样47岁的韩森（Jeremy Hansen），他曾是战机飞行员，现在任职于加拿大太空总署（Canadian Space Agency）。

这3名美国人和1名加拿大人，将是1972年历史性的阿波罗（Apollo）任务结束以来，首批进入太空深处探险的太空人。

44岁的科克是一名电气工程师，她创纪录地在太空中连续度过11个月，并在国际太空站（ISS）上参与首次全女性太空漫步，今天她回答记者询问时表示：「我兴不兴奋？当然啊！」

46岁的葛洛佛表示，阿提米丝2号「不仅仅是往返月球的任务，这是让人类登上火星的下一步」。

作为阿提米丝计画的一部分，NASA目标在2025年将太空人送上月球。

© 2023 AFP