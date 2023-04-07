人畜共通传染病为何愈来愈多？

（法新社巴黎7日电） 从COVID-19、猴痘、伊波拉病毒、禽流感到爱滋病毒，近年由动物传染给人类的「人畜共通传染病」几乎呈倍数增长，引发人们对新兴流行病的担忧。

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法新社汇整5大常见QA，究竟什么是人畜共通传染病、有哪些类型、可能涉及哪些动物一次看懂。

● 什么是人畜共通传染病？

「人畜共通传染病」是一种由脊椎动物传染给人类的疾病或感染症，也可能由人类传染给脊椎动物，细菌、病毒或寄生虫都是可能的病原体。

这些疾病可能在动物接触人的时候直接传染，也可能间接透过食物或像是昆虫、蜘蛛、蟎虫等病媒来传播，有些疾病最终会演变成人类独有的疾病，好比COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

据世界动物卫生组织（WOAH）指出，人类传染病当中有60%属于人畜共通疾病。

● 哪些疾病属人畜共通传染病？

「人畜共通传染病」是个统称，其中包括许多疾病。有些会影响消化系统，譬如沙门氏菌感染症；有些会影响呼吸道系统，像是禽流感、猪流感以及COVID-19，另像狂犬病则会影响神经系统。

● 哪些动物是疾病的潜在宿主？

在许多会影响人类的病毒当中，蝙蝠都是主要宿主。

有些早在多年前就被人类发现，像是狂犬病病毒，但也有许多是在近几十年间才出现，例如伊波拉病毒（Ebola）、严重急性呼吸道症候群（SARS）、导致COVID-19的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）以及1998年曾现踪亚洲的立百病毒感染症（Nipah）。

獾、雪貂、水貂和鼬通常与病毒性的人畜共通传染病有关，而其他哺乳动物，如牛、猪、狗、狐狸、骆驼及�艹堇喽�物等，也常扮演中间宿主的角色。

● 人畜共通传染病出现频率为何愈来愈高？

人畜共通传染病现踪已经数千年，却在过去20到30年内成倍地增加，国际旅行增加使得疾病传播更加快速。

另像是人类破坏生态系统、产业化养殖增加动物间病原体传播、野生动物交易使人类更易接触到动物携带的微生物，以及森林砍伐使野生动物更易接触到家养动物和人类等，都是人畜共通传染病增加的重要原因。

● 未来是否可能出现另一次大流行？ 顶尖国际科学杂志「自然」（Nature）2022年曾发表一项研究警告，气候变迁将促使许多动物逃离原有生态系统，寻找更宜居的地方。在更多的接触之下，各物种间传播病毒的机会大增，促使可能传人的新疾病出现。

联合国生物多样性专家小组（UN Biodiversity Expert Group）2020年10月警告：「如果没有预防策略，流行病将更频繁出现、传染得更快、杀死更多人，对全球经济造成的影响，比以往任何时候都更具破坏性。」

根据2018年发表在「科学」（Science）期刊上的估计，哺乳动物及鸟类体内有170万种未知病毒，其中54万至85万种具备传染给人类的能力。

© 2023 AFP