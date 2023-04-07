泰国清迈登全球空污最严重城市 当局祭居家办公令

（法新社泰国清迈7日电） 泰国北部旅游胜地清迈近几周受到森林大火及农民焚烧农作物残梗影响，PM2.5空气污染浓度飙升至危险等级，当局今天紧急敦促民众待在室内，并在家中工作。

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空气监测网站IQAir今天将清迈列为世界上空污最严重的主要城市，超越印度德里（Delhi）和巴基斯坦的拉合尔（Lahore）等常上榜的空污大城。

根据IQAir公布的数据，清迈的细悬浮微粒（PM2.5）浓度是世界卫生组织（WHO）年度指引的66倍之多。

PM2.5是一种比发丝还要细小的微粒，小到可以进入血液当中，被列为最危险的空污物质。

清迈省省长庞西蒂塔翁（Nirat Pongsittitavorn）发表声明，敦促民众待在室内并在家中工作，以「保护自己并减少PM2.5微粒对健康的影响」。

泰国自今年初以来，就因空气污染浓度飙升而难以呼吸，季节性农业焚烧占了部分原因。

据泰国公共卫生部指出，今年以来已有将近200万人因空污诱发呼吸道疾病需要住院治疗。

不只清迈，泰国官员今年2月也曾因首都曼谷被有害雾霾垄罩而提出相同警告。

© 2023 AFP