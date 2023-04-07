NASA新仪器发射至太空 监测北美空污

（法新社华盛顿7日电） 载着美国国家航空暨太空总署（NASA）一项新装置的猎鹰9号火箭，今天自佛罗里达州发射升空。这项仪器能追踪北美上空小至邻里规模的空气污染，且每小时取得一次同地数据。

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太空探索科技公司（SpaceX）的猎鹰9号（Falcon 9）火箭于当地时间凌晨12时30分（台北时间7日中午12时30分）发射，将NASA的「对流层排放：污染监测」（Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution，TEMPO）仪器送上运行轨道，让科学家能比过往更广泛监测空气污染及排放源头。

TEMPO搜集到的资料，将提供美国环境保护署（US Environmental Protection Agency）、美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration）及其他负责处理大气污染的相关单位使用。

TEMPO专案经理窦尔蒂（Kevin Daugherty）表示：「TEMPO将在白天每小时测量整个北美的污染及空气品质，测量范围从波多黎各一路往北到加拿大油砂田。」

TEMPO只有洗衣机般大小，被形容是太空中的一座化学实验室。它有一项独特之处，就是会被放在地球静止轨道（GEO）上一枚国际电信卫星组织（Intelsat）的通讯卫星上。

哈佛史密森尼天体物理中心（Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics）的大气物理学家诺蓝（Caroline Nowlan）说：「对气象卫星和通讯卫星来说，地球静止轨道是很一般的轨道，但测量空气品质的仪器未曾到过那么高的地方。」

目前监测污染的卫星皆位于低地球轨道，意味只能在每天固定时间点提供一次观测数据。

诺蓝解释：「举例来说，我们可以获得下午1时30分在纽约市上空取得的测量数据，但只是纽约市一整天当中一个时间点的数据。」

「TEMPO的绝佳好处是，我们首度能够在北美洲各地每小时做一次测量，因此只要太阳没有落下，我们都可以知道一整天下来发生了什么事。」

地球静止轨道位于赤道上空约3万5786公里远，TEMPO在这个轨道上的移动速度将与地球自转相符，意味它会一直停留在同个地点的上空，例如北美。

窦尔蒂表示，TEMPO仪器将在5月底或6月初启动，并于10月起提供数据，但最快要到明年4月才会对外公布资料。

© 2023 AFP