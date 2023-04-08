科学家：狂奔黑洞尾流催生新恒星

（法新社洛杉矶7日电） 耶鲁大学太空学家宣布发现一个巨大的黑洞正在太空中疾驰，留下长达20万光年的新生恒星轨迹。NASA表示，这是史上首个发现的「狂奔」黑洞，但可能不是唯一一个。

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这个超大质量黑洞可能诞生于一场奇异的「星际撞球游戏」，它正在黑暗中横冲直撞，半路上更闯进了气体云。

在不可思议的力量作用之下，这种气体正在形塑新恒星的轨迹，而这些恒星已被美国国家航空暨太空总署（NASA）强大的哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）上的相机给捕捉了下来。

耶鲁大学（Yale University）学者多肯（Pieter van Dokkum）说：「我们认为我们在黑洞的后面看到了尾流，气体在那里冷却并且能够形成恒星…我们看到的是余波，就像船只行经后的尾流，我们看到的则是黑洞的尾流。」

研究人员认为，黑洞的运动可能使气体爆炸且升温。多肯说：「黑洞穿过气体时产生的超音速、超高速撞击，令前方的气体产生剧烈震动。」

科学家们认为，这个黑洞是从一个天体「三角恋」中被逐出，此后才开始横冲直撞。

天体运行理论认为，三角恋中的2个星系可能自5000万年前合并，令两个超大质量黑洞聚集在一起，两个黑洞和谐地绕着彼此旋转，但第3个星系和自己的黑洞相撞，形成不稳定且混乱的场面，最终其中一个星系高速喷射出去，速度快到足以在14分钟内穿梭于地球和月球之间。

观星人士指出，这一切都是非常遥远的事，我们所处的地球无须担心；另外，这也是很久以前的事了，当时宇宙的年龄只有现在的一半，我们之所以现在才看到，是因光到达这里需要时间。

NASA表示，虽然这是史上第一个发现的「狂奔」黑洞，但很可能不会是唯一一个。

© 2023 AFP