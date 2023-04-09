哥斯大黎加东岸力抗疟疾爆发 当局挨家挨户追踪

（法新社圣约瑟8日电） 中美洲热门旅游胜地哥斯大黎加，根据当局表示，目前东海岸地区正在力抗传染性疾病疟疾的爆发。

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法新社报导，当局说，在发现一波60人感染的疟疾疫情后，卫生官员今天在哥国加勒比海城镇挨家挨户检查，以追踪找寻疟疾病例。

许多感染病例是在哥国最大加勒比海城市利蒙（Limon）和邻近的波科奇郡（Pococi）发现，利蒙有26例，波科奇郡有32例。波科奇郡位于哥国较北地区，与尼加拉瓜接壤。

虽然疟疾可能致命，但目前未传出死亡报告。

哥国卫生监测主任马林（Rodrigo Marin）说：「这些病例中有75%是在过去两周内通报的。」 他说，无从得知这波疟疾感染是否从境外移入。

疟疾正在哥斯大黎加及其他拉丁美洲国家属地方性流行病（endemic）；症状包括发烧、发冷、头痛和肌肉痛。

根据世界卫生组织 （WHO）去年12月发布的一份报告，在2021年，「美洲地区17个国家和一个领地有疟疾地方性流行病，占全球疟疾病例总数的0.2%」。当年有关地区约有60万起疟疾病例，334人不治死亡。

报告又说，委内瑞拉、哥伦比亚和巴西合计占美洲病例总数的近79%。（译者：纪锦玲）

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