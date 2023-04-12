探索冰冻卫星生命迹象 木星冰月探测器将升空

（法新社法属圭亚那库鲁12日电） 太阳系许多广阔而长久隐藏的海洋是否可能充满外星生命？随着欧洲的「木星冰月探测器」13日将升空调查木星的冰冷卫星，人类寻找地球外生命的全新篇章也将揭开序幕。

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义大利天文学家伽利略400多年前首度发现木星的冰冷卫星，这些卫星距离太阳如此遥远，以致于人们总认为它们不可能成为孕育生命的后花园。

欧洲太空总署（ESA）「木星冰月探测器」（Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE）任务科学负责人之一、法籍天文物理学家库斯特尼斯（Athena Coustenis）告诉法新社，直到近来，人们还认为太阳系的宜居带「仅止于火星」。

但美国国家航空暨太空总署（NASA）伽利略号（Galileo）太空船1995年探测木星，以及较近期的太空探测船卡西尼号（Cassini）土星之旅，都让科学家大开眼界。

把气体构成的巨大星球本身排除在外是正确的，但他们冰冻的卫星为在地球附近发现生命带来新希望，特别是木星的木卫二（欧罗巴，Europa）和木卫三（甘尼米德，Ganymede），以及土星的土卫二（恩赛勒达斯，Enceladus）和土星最大卫星土卫六（泰坦，Titan）。

在这些卫星的冰冻表面下，据猜想有巨大的液态水海洋，而我们知道，水是构成生命的关键成分。

欧洲太空总署木星冰月探测器计画科学家阿托贝利（Nicolas Altobelli）表示，这会是人类「首度探索火星和木星之间冻结线以外的栖息地」。

阿托贝利今年稍早告诉法新社，越过这条线，温度便骤降，「地表上亦不复存在液态水」。

木星冰月探测器任务明天将于欧洲位于法属圭亚那库鲁（Kourou）的太空发射场展开，进行为期8年的太空探索之旅。

到了2031年7月，木星冰月探测器将进入木星轨道，届时将探索木卫三、木卫二和另一颗冰冻卫星木卫四（卡利斯托，Callisto）。

接着，木星冰月探测器将于2034年进入木卫三轨道，届时会成为首度环绕地球以外卫星轨道的太空船。

木卫三除了是太阳系最大卫星，也是唯一一个有自己磁场的卫星，能防止受到危险的辐射伤害，而这还只是木卫三隐藏的海洋可能为生命提供稳定环境的多个迹象之一。

与探索火星的类似任务把重点放在寻找早已灭绝的古代生物迹象不同，科学家希望木星的冰冻卫星仍存有生物体，即使只是微小或单细胞生物。

© 2023 AFP