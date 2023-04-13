研究：新技术检测帕金森氏症 早期诊断有希望

（法新社巴黎12日电） 今天发布的研究显示，一种新技术可证实大多数帕金森氏症患者的大脑中会积聚某种蛋白质；业界认为，这项新技术可望改变现状，发展出早期诊断帕金森氏症的方法。

广告 继续浏览后续

世界卫生组织（WHO）说，帕金森氏症是仅次于阿兹海默症（Alzheime）的第2大最常见神经退化性疾病，影响全球超过850万人。

这种疾病无法治愈，也没有早期检测方法，通常只在症状出现后由医师确诊。

然而，有几项因子已被认定和帕金森氏症有关，包括「错误折叠」的α-突触核蛋白（Alpha-synuclein protein ）在患者大脑中积累形成聚集体。

这项发表于「刺胳针神经学」（Lancet Neurology）期刊的研究，使用一种新技术来放大并分析这种微小的蛋白质群。

在同类研究中，规模最大的一项涵盖了1100多名参与者，其中将近一半先前已被诊断出罹患帕金森氏症，其他人则被视为有患病风险，另外还有一个健康对照组。

研究人员从每名受试者身上，采集脑脊髓液样本。

这项名为Syn-SAA的技术检测发现，先前诊断出患有帕金森氏症的受试者有88%呈现阳性。

研究主笔、美国宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）学者塞德劳福（Andrew Siderowf）在声明中表示，这项技术「可望对我们治疗此疾方式产生深远影响，为早期诊断带来一线希望」。

就目前而言，要以简易检测方式诊断罹患帕金森氏症还有很长的路要走。抽血要比提取脑脊髓液容易得多，但使用血液样本能否有效检测还有待观察。

未参与这项研究的德国石勒苏益格－荷斯坦医学大学（University Hospital Schleswig-Holstein）神经学家柏格（Daniela Berg）和克雷恩（Christine Klein）表示，上述研究「为帕金森氏症的生物学诊断奠定基础」。

两人在相关评论中说，这项技术「为帕金森氏症的诊断、研究和治疗试验开创了新局」。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP