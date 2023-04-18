SpaceX的星舰因压力阀问题延后试飞

（法新德州波卡契卡17日电） SpaceX原定今天首次试飞有史以来最强大的火箭「星舰」（Starship），但因压力阀冻结问题临时取消，新的发射窗口将在台湾时间20日晚间9时28分。

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星舰原定于德州时间上午8时20分（台湾时间17日晚间9时20分）在德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX太空港（Spaceport）发射。这款火箭设计目的是要载送太空人前往月球、火星和更远的地方。

SpaceX表示，由于第1阶段助推器压力阀冻结，星舰在发射前不到10分钟取消升空。

SpaceX执行了所谓「湿式演练」（wet dress rehearsal），在倒数计时10秒之际，即助推器上的巨型发动机点燃之前停止。

SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）在社群媒体推特写道：「今天学到很多东西，现在卸载推进燃料，这几天再试试。」

这家科技企业先前表示，首次试飞将延迟至少48小时，以回收作为火箭燃料的液态甲烷和液态氧，随后宣布将于20日再度尝试升空。

SpaceX推文表示，新的发射窗口在20日上午8时28分（台湾时间20日晚间9时28分），共有62分钟。

SpaceX怀着载送人类重返月球、最终前往火星的雄心，至少是美国国家航空暨太空总署（NASA）载人重返月球的「阿提米丝」（Artemis）计画一环，星舰的首次试飞将是关键里程碑。

如果星舰首次试飞成功，星舰系统将成为地球上最强大的运载火箭。

星舰系统高达120公尺，比自由女神像还高，下半节是超级重型助推器，上半节是飞船，两部分设计上都可重复使用，可飞返地球进行软着陆，这种设计自SpaceX较小的猎鹰9号（Falcon 9）火箭之后已成常规。

但对于首次太空试飞来说，这次发射的星舰上下两节都不会回收再用，而是坠落海中，其中飞船部分将在绕行地球轨道近一整圈后落入太平洋；至于超级重型助推器，则将在与飞船分离后，于受控状态下返航，然后落在墨西哥湾。

© 2023 AFP