科学家首创3D列印机 可印COVID-19疫苗贴片

（法新社巴黎24日电） 科学家今天宣布开发出首部行动列印机，能够列印出拇指指甲大小的COVID-19（2019冠状病毒疾病）mRNA疫苗贴片，这款桌上型列印机有望替偏乡居民提供对抗病毒的免疫力。

广告 继续浏览后续

尽管这台疫苗3D列印机还需数年才有机会投入使用，也有许多问题仍待克服，但专家们依然乐见这项「令人兴奋」的新发明。

这款列印机列印出的每片贴片宽约2公分，上面布满数以百计根细针，透过压在皮肤上来注射疫苗。

相较传统手臂注射，这种「微针贴片」具有许多优势，包括可以自我给药、疼痛感相对低，疫苗犹豫族群的接受度也更高，而且能够在室温下长时间保存。

辉瑞大药厂（Pfizer）以及莫德纳（Moderna）的mRNA新冠疫苗需要冷藏保存，衍生出疫苗配送难题，发展中国家的情况尤为严重；这些国家在疫情期间，纷纷谴责疫苗分配不均。

根据英国「自然生物科技期刊」（Nature Biotechnology）发表的一项研究，这款新型列印机已实际利用辉瑞及莫德纳疫苗展开测试。不过，让这台列印机得以适应任何有需要的疫苗，才是幕后国际研究团队的目标。

莫德纳联合创办人、「自然生物科技期刊」研究作者之一的蓝格尔（Robert Langer）告诉法新社，他希望这款列印机在「下一场COVID疫情或任何危机发生的时候」能派上用场。

这篇研究的另一名作者、同样出身麻省理工学院（MIT）的贾克莱内克（Ana Jaklenec）表示，如果伊波拉（Ebola）等疫情再次爆发，可以将这款列印机送往难民营或偏远村庄等地区，以便「迅速为当地居民提供免疫力」。

© 2023 AFP