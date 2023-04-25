西班牙干旱又遇异常早到热浪 恐酿野火

（法新社马德里24日电） 西班牙今天将面临一场异常早临的热浪袭击，引发外界担忧可能出现森林野火。西班牙今年来干旱，气候干燥程度导致一些农民甚至选择春天不栽种作物。

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西班牙国家气象局（AEMET）的一名发言人在社群媒体推特（Twitter）上表示，部分地区的气温预计将比历来平均高出摄氏15至20度。

西班牙消防机关警告，由于天气炎热，发生野火的「风险很高」。

去年西班牙史上最热的一年期间，野火焚烧面积居欧洲之冠。西班牙政府和独立专家认为，异常高温是气候变迁造成。

今年西班牙干旱时期拖长，导致野火季节比往常更早到，3月就出现了第一场大火。

根据欧洲森林火灾资讯系统（European Forest Fire Information System）的数据，今年到目前为止，野火已在西班牙焚烧了大约5万4000公顷土地，相较去年同期仅略超过1万7000公顷。

西班牙今年降水不足的问题，在东北部加泰隆尼亚地区尤为严重，当地水库目前蓄水量仅1/4。水量不足导致限水，巴塞隆纳及其周边居民已禁止向游泳池注水。

西班牙气象局表示，气温预估到周日与下周一才会下降，「结束这场在一年此时的异常高温」。

干旱对西班牙农业带来沉重打击。由于缺水，许多农民今年春天决定不栽种作物。西班牙农业部长普拉纳斯（Luis Planas）上周表示：「我们正处于艰难时期。」

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）上周指出，西班牙必须「重新思考」管理水资源的方式，因为水是「越来越稀少的资源」。

根据西班牙主要农牧业者工会「农牧组织协会」（COAG）估计，降水不足已导致西班牙60%的农田「窒息」。

去年发表在英国「自然地球科学」（Nature Geoscience）期刊的一份研究报告显示，受到气候变迁产生的大气高压系统影响，西班牙部分地区正经历千年以来最干旱时期。

联合国（UN）示警，西班牙近75%的土地可能面临沙漠化。

© 2023 AFP