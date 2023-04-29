云层能挟带抗药性细菌 研究人员：风险不大

（法新社蒙特娄28日电） 研究显示，云层能挟带抗药性细菌并散布世界各地，不过研究人员也表示，风险其实可能不大。

广告 继续浏览后续

这项研究上月发表于「整体环境科学」（Science of The Total Environment）期刊。魁北克（Quebec）拉瓦尔大学（Laval University）和法国中部克勒蒙奥弗涅大学（Clermont Auvergne University）研究人员从云层样本中发现的细菌，找寻抗生素抗药性基因。

这项研究并未就抗生素抗药性细菌在大气中传播的可能健康影响做出结论，推估只有5%到50%的有机体能存活且可能活跃。

但主要研究人员罗西（Florent Rossi）表示，风险其实可能不大。他解释说，「大气对细菌来说压力很大，我们发现的大多数为环境细菌」，而这种细菌对人类较无害，「所以人们不应该害怕在雨中散步」。

他补充表示：「目前不清楚这些基因是否会传递到其他细菌身上。」

不过他说，大气监测有助于查明抗药性细菌的来源，就像COVID-19（2019冠状病毒疾病）和其他病原体的废水测试，「以限制它们扩散」。

© 2023 AFP