哥斯大黎加树獭毛皮窝藏产抗生素细菌 为人类医学带来希望

（法新社哥斯大黎加卡维塔1日电） 哥斯大黎加树獭的毛皮似乎窝藏能产生抗生素的细菌，科学家希望这能替日益严重的「超级细菌」抗药性问题找到解方，目前人类能对付超级细菌的药物持续减少。

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研究人员发现，树獭的毛皮住着热闹的昆虫、藻类、菌类，以及细菌等微生物，有些可能会致病。但专家说，这种移动速度出名缓慢的哺乳类动物，出奇地似乎不会受到感染。

哥斯大黎加大学（University of Costa Rica）研究人员贾瓦利亚（Max Chavarria）告诉法新社：「如果你盯着树獭的毛皮，就可以看到有东西在动，可以看到飞蛾、各种不同的昆虫…这是一个非常丰富的栖息地。」

他说：「当许多种类的有机体共存时，显然必定有控制他们的系统。」

贾瓦利亚与研究团队从哥斯大黎加二趾与三趾树獭身上取得毛皮样本，以探究树獭毛皮上的控制系统。

根据发表于「环境微生物学期刊」（Environmental Microbiology）的研究报告，他们发现树獭身上可能有能制造抗生素的细菌存在，让树獭「能控制潜在病原菌增生…或是抑制（真菌等）其他竞争者生存」。

树獭是哥斯大黎加的国家象徵，也是吸引游客到这个中美洲国家观光的一大因素。但根据国际自然保育联盟 （IUCN）濒危物种红色名录（Red List of Threatened Species），两趾树獭与三趾树獭的数量都在下滑。

美国保育人士艾弗里（Judy Avey）在加勒比海沿岸气候温和的丛林里经营一个保护区，照料与人类或其他动物接触后受伤的树獭，希望让它们回归野外，恢复正常生活。

艾弗里告诉法新社：「我们从未接收过生病的树獭。我们收治过被电线电伤、整只手臂被毁掉的树獭…但没有遇到感染情况。」

「我想（自经营保护区的）30年来，我们只见过5只因感染受伤被送来的动物，所以这透露了它们身上生态系统的一些讯息。」

研究人员贾瓦利亚从保护区树獭身上取得毛皮样本，拿回他的实验室检视。他在2020年展开研究，已找出20种「候选」微生物等待命名。

但他说，要判定树獭身上的化合物是否对人类有用，前方还有很长一段路要走，「在应用于人类健康前，重要的是要先了解…这其中涉及哪种分子」。

相关例子是英国科学家佛莱明（Alexander Fleming）1928年发现的青霉素。他当时发现污染实验室培养皿的一种真菌，似乎能杀死一种会致病的细菌。他率先全球发现能杀死细菌的抗生素，让他在1945年获得诺贝尔医学奖。

然而，微生物能对抗生素产生抗药性，这问题日益严重，代表一些药物不再能用来治疗原本可治的感染症状。

抗生素抗药性（antimicrobial resistance）是一种自然现象，但在人类、动物与植物身上过度使用与滥用抗生素，导致问题恶化。世界卫生组织（WHO）估计，到了2050年，抗生素抗药性每年恐导致1000万人死亡。

贾瓦利亚说：「像我们这类的计画有助于找到…新分子，以在中、长期用于对付抗生素抗药性。」

© 2023 AFP