AI教父辞Google工作 忧人工智慧落入坏人之手

（法新社华盛顿1日电） 美国媒体今天报导，素有「AI教父」之称的辛顿辞去他在Google的工作，公开谈论AI的风险，忧心AI落入坏人之手。他表示，难以看出要如何预防坏人利用它来做坏事。

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奠定人工智慧（AI）系统科技基础的辛顿（Geoffrey Hinton）告诉纽约时报（The New York Times），AI 领域的进步对「社会和人类构成极大的风险」。

纽约时报今天刊出的报导中，引述了辛顿的话，他说：「看看它（AI）5年前和现在的模样，那样的差异和成长，真的很吓人。」

辛顿指出，科技巨擘间的竞争，促使这些公司以危险的速度发布新的AI科技，那将危及人们的就业机会，也会散布错误的资讯。

他告诉纽约时报说：「很难看出你要怎么预防坏人用它（AI）来做坏事。」

谷歌（Google）和目前最夯的AI聊天机器人ChatGPT背后的新创公司OpenAI，2022年开始运用比过往更多的数据资料来开发系统。

辛顿告诉纽约时报，他认为这些系统在某些方面，正在超越人类的智慧，因为它们分析的数据资料量很庞大。

他说：「说不定这些系统其实已经比人脑更强。」

虽然AI已被用来支援人类的工作所需，但像ChatGPT 这样的聊天机器人快速发展，可能会让人类的饭碗不保。

他告诉纽约时报，AI「担下了苦差事」，但「它会去做的可能不仅于此」。

辛顿还警告说，AI可能散布错误的讯息，他告诉纽约时报，一般人将「再也无法知道什么是真的」。

根据纽约时报的报导，辛顿已在上月向Google提出辞呈。

Google的AI负责人狄恩（Jeff Dean）在给美国媒体的声明中，表达了对辛顿的感谢。

声明中还提到说：「身为率先发布AI原则的公司之一，我们仍致力对AI采取负责任的态度。」

「我们在大胆创新的同时，也不断发现新冒出来的风险。」

科技业亿万富豪马斯克（Elon Musk）和许多专家呼吁，暂停AI系统的开发，以便有时间能确保这项科技是安全的。

在比ChatGPT所使用的AI更强大的GPT-4推出后，马斯克和苹果（Apple）共同创办人沃兹尼亚克（Steve Wozniak）等逾千人，连署发表一封公开信。

辛顿并未参与连署，但他告诉纽约时报，科学家在了解能否控制AI以前，不应该「进一步扩大研发的规模」。

© 2023 AFP