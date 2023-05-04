科学家首目击恒星吞噬行星 恐预示地球最终命运

（法新社巴黎3日电） 科学家今天表示，他们首次观察到一颗垂死的恒星吞噬一颗行星，可能预示地球在大约50亿年后终将被太阳吞没的命运。

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美国天文学家说，与这次宇宙爆炸相比，太阳最终吞噬地球时只会造成「微小扰动」。

科学家认为，当大多数行星绕行的主恒星能量耗尽时，它们也将迎来生命尽头。垂死的恒星会迅速膨胀并转变成一颗红巨星，一口吞掉挡在其轨道上的任何物体。

天文学家过去已捕捉到恒星吞噬行星的前后对比画面，但从未目睹恒星吞噬行星的过程。

研究报告主笔、美国麻省理工学院（MIT）博士后研究员基沙雷德（Kishalay De）说，揭开这个意外发现的过程宛如一篇「侦探故事」。

他说：「一切始于大约3年前，当时我正在查看兹威基瞬变探测器（Zwicky Transient Facility）的调查数据，这个探测器每晚都会拍摄天空影像。」

他偶然发现一颗恒星的亮度在10天内增加了100多倍。这颗位于银河系的恒星距离地球约1万2000光年，靠近天鹰座。

并未参与这项研究的巴黎天文台（Paris Observatory）天文学家蒙塔奇（Miguel Montarges）说，这颗恒星的温度比被吞噬的行星高了几千度。

他告诉法新社：「就像是把冰块丢进沸腾的滚水中。」

研究报告共同执笔人、哈佛大学（Harvard University）博士后研究员麦劳德（Morgan MacLeod）说，迄今在太阳系外发现的数千颗行星中，大多「终会面临这种命运」。

相比之下，地球很可能不会发出巨响，而是以一声呜咽结束一生。

麦劳德说，大约50亿年后，当太阳膨胀吞噬水星、金星和地球时，将产生「不那么剧烈的扰动」，因为岩石行星比气态巨星小得多。

他说，地球在被吞没前，就已变得「非常不适合居住」，因为垂死的太阳会让地球上的水全部蒸发。

天文学家说，这项发现「说明了我们的存在转瞬即逝」，在太阳系生命周期经过数十亿年后，地球末期「可能会在仅持续几个月的最后一闪中结束」。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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