美国NASA计划建月球基地 太空业研发月球车、居住舱

（法新社美国科罗拉多泉4日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）下一次登月时，打算在月球长期停留。根据阿提米丝（Artemis）任务，NASA计划首度在地球以外的天体留守人员。

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但建造月球基地并非易事，需要发电机、月球车与居住舱，太空产业正在竞相克服这些技术挑战。

太空公司Dynetics「月球地形车」（Lunar Terrain Vehicle）的主要系统工程师戴维斯（Neal Davis）告诉法新社说：「这是工程界的超级杯（Super Bowl）。」

Dynetics上月在科罗拉多泉（Colorado Springs）举行的太空研讨会（Space Symposium），公布月球地形车的原型设计。

但NASA副署长佛里（Jim Free）表示，可能要等到较后期的阿提米丝任务时，「我们才会开始考虑在月球表面增建永久居住舱」。NASA还有7次阿提米丝任务。

预计让人类重返月球的「阿提米丝3号」要等到2020年代晚期才会执行，因此居住舱要等到2030年代才会动工建造。

佛里又说，月球基地可能包括数个据点，以分散科学探索目标，并为登月提供更多弹性。

● 为月球基地提供网路 市值达千亿美元

尽管时程还很远，各大航太企业已磨拳擦掌加入战局。Crescent Space执行长蓝敦（Joe Landon）说：「第0步是建立沟通管道。想想看搬进新公寓时，你必须先接电话并连上网路。」Crescent Space是洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）新创的子公司，专门提供月球相关服务。

从发射两枚卫星开始，Crescent Space希望成为月球的网路与全球卫星定位系统（GPS）提供商。

这将减轻NASA深太空通讯网（Deep Space Network）的压力，让深太空通讯网不至于在接下来的任务过热，包括民间任务。蓝敦估计，月球市场价值将于未来10年达1000亿美元（约新台币3兆元）。

接着，下一步是照明。有220名员工的Astrobotic是获NASA挑选参与研发太阳能板的3家公司之一。

月球南极有以冰型态存在的水，是阿提米丝3号预计的着陆点，科学家因此打算把太阳能板设置在那，但太阳在当地几乎升不过地平线之上，若要设置太阳板就必须垂直摆放。

Astrobotic月表系统主任普罗文札诺（Mike Provenzano）说，Astrobotic太阳能板高18公尺，在电缆连接下绵延好几公里。太阳能阵列将固定车辆上，如此一来就能随车移动到不同地点。

● 没有车顶的月球车 须耐低温能自动操作

为了执行科学探索任务，NASA委托业界研发一款两人座的未加压月球探测车，也就是少了车顶的「敞篷」探测车，期望能在2028年前准备就绪。

跟阿波罗（Apollo）任务月球探测车不同的是，它将必须具备没有太空人也能自动操作的能力。这代表探测车必须有能耐在月球摄氏负170度的严寒夜晚熬过两周的时间。

许多公司已开始着手研发。洛克希德马丁已与通用汽车（General Motors）合作，侧重通用在电动车与越野车上的专业知识。

● 居住舱五脏俱全 可充气具移动性

最后，登月人员需要有个地方让他们脱下安全装备、打电话回家报平安。

NASA已授予德州3D列印公司Icon价值5720万美元的合约，研发在月球建造马路、跑道还有房屋所需的科技。这背后构想是利用月球土壤当作建材。

然而，洛克希德马丁等其他企业则在发展充气居住舱的概念。充气居住舱内将有卧房、厨房与摆放科学仪器的房间，且整个舱都架在支架上，具备可移动的机动性。

而美国阿提米丝重返月球计画，其实是一个更远大计画的跳板：协助NASA至更遥远的火星执行任务。

洛克希德马丁月球探索活动（Lunar Exploration Campaign）副总裁希尔曼（Kirk Shireman）说：「无论我们花多少经费研发种种系统给月球任务使用，我们都希望相同的系统能应用在火星任务上。」

© 2023 AFP