衰退速度大减 礼来阿兹海默症新药将速送审

（法新社华盛顿3日电） 美国药厂礼来公司（Eli Lilly）今天宣布旗下实验性阿兹海默症药物能显着减缓认知及功能衰退，尽管部分患者出现严重副作用，专家仍肯定这样的结果「非凡」。

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针对近1200名阿兹海默症早期患者的分析中，与安慰剂相比，实验性阿兹海默症药物Donanemab于18个月期间让衰退速度减缓了35%。

测量方式是以「综合阿兹海默症量表」（Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, iADRS）为标准，评估患者执行日常事务的能力，像是管理财务、驾驶汽车、从事嗜好，以及谈论时事等。

Donanemab的副作用包括近1/4接受治疗的患者大脑有部分区块出现暂时性肿胀，且实验组和安慰剂组分别有31%和14%的患者出现微出血症状。

2名患者过世与药物副作用有关，而另有第3名患者也可能是因治疗过世。

不过，这样的数据仍大获独立专家的肯定，直指Donanemab有潜力，若经当局核准，能大幅改善阿兹海默症患者的生活品质。阿兹海默症是目前最常见的失智症类型。

美国今年1月核准另一款由美国药厂百健（Biogen）和日本卫采制药（Eisai）研发的阿兹海默症药物Lecanemab，这款药物让退化速度减缓27%，同样让专家叫好。

礼来表示，公司会迅速将研究结果提交给美国食品暨药物管理局（FDA）和其他全球监管机关。

礼来科学长兼医学长斯可夫隆斯基（Daniel Skovronsky）透过声明表示，「Donanemab在实验中对阿兹海默症患者产生了正面的临床结果及统计显着意义，让我们欣喜万分」。

© 2023 AFP