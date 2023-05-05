世卫解除COVID-19全球公卫紧急状态 呼吁各界勿懈防

（法新社日内瓦5日电） 世界卫生组织（WHO）今天宣布，COVID-19不再构成全球卫生紧急事件。这场历时3年的疫情不仅造成至少数百万人死亡，还为世界经济带来浩劫、加重贫富不均。

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法新社报导，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在记者会上表示，他满怀希望宣告，COVID-19（2019冠状病毒疾病）不再属于「国际关注公共卫生紧急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

谭德塞指出，COVID-19疫情估计夺走「至少2000万人」性命。这个数字比各国官方纪录的合计不到700万人死亡还高出近2倍。

世卫针对COVID-19成立的独立紧急委员会昨天召开第15次会议，同意疫情不再达到世卫最高等级警报水准，促使世卫今天做出上述宣告。

不过谭德塞警告，这并不意味危险已经完全结束。他提醒说，如果情势出现变化，仍可恢复COVID-19的紧急事件状态。

谭德塞表示：「任何国家现在可能采取的最坏举动，是把这项消息当作降低防备的理由，来废除已经建立起的系统，或是向人民释出COVID-19是完全不值得担忧的讯息。」

世卫最早在2020年1月30日宣告COVID-19属于「国际关注公共卫生紧急事件」。当时这个神秘的新病毒疾病数周前才在中国首度被发现，且感染人数不到100例，中国以外地区也未传出死亡病例。

不过，直到谭德塞在2020年3月11日将COVID-19疫情形容为大流行，才引发许多国家对这个疾病的危险度觉醒。然而，COVID-19的SARS-CoV-2病毒此时已经开始在全球造成死亡人数狂飙。

© 2023 AFP