拉斯维加斯节水有成 成区域模范生

（法新社拉斯维加斯7日电） 地处沙漠的美国拉斯维加斯以纵欲寻欢的绿洲形象闻名于世，但提到节水，这里可是你想都想不到的模范城市。

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约230万人居住在干旱的拉斯维加斯谷（Las Vegas Valley），每年还有多达4000万游客被其巨大的赌场和饭店吸引前来观光。

因应内华达州最多只能使用科罗拉多河（Colorado River）总水量2%的限制，拉斯维加斯采行禁铺设草坪、限制游泳池大小等严厉措施，因此过去20年间人口虽激增一半以上，科罗拉多河水使用量却减少近1/3。

南内华达州水务局（Southern Nevada Water Authority）发言人麦克（Bronson Mack）表示：「表面看来拉斯维加斯好像浪费又放纵，但我们的社区其实非常节水。」

这要归功于2000年代初严重干旱时期，内华达州制定的一套严苛法律、财政激励和教育措施。

而现在，当联邦官员考虑在美西各地强制采行限水措施，节水有成的拉斯维加斯顿时成为「节水明星」、「模范城市」。

在赌城大道（Las Vegas Strip）上，着名的赌场景点，如百乐宫酒店（Bellagio）的喷泉和威尼斯人酒店（Venetian）的运河，都使用来自私人水井的非饮用地下水。

在宽广的郊区，一大早，「水巡逻」车就闪着灯绕行街头，查看住户的撒水装置有无损坏，或有没有水管破裂漏水。

调查人员会录下违规行为，若为初犯，就在草皮上立个警告旗，屡犯者则直接开罚。

调查员多纳鲁马（Cameron Donnarumma）说，有些屋主对于大清早就有「查水表警察」出没感到「无奈」，但多数人都很配合。

事实上，「查水表警察」也得靠居民透过应用程式（App）检举浪费水的邻居，他们平均每天有20至50次是因接获App检举而登门查水表。

到2027年，除了透天厝，拉斯维加斯将全面禁止对纯为美观设置的「非功能性」草皮浇水。

拉斯维加斯政府提供屋主每平方英尺3美元补助，鼓励他们移除草皮，改铺滴灌植物等更省水的替代品。

© 2023 AFP