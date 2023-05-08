改善风暴预警系统 NASA成功发射2颗监测卫星

（法新社华盛顿8日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天成功发射2颗小型监测卫星，以从纽西兰的一座基地追踪热带风暴。这项计画旨在改善对毁灭性风暴的天气预报。

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新的风暴监测器，由太空发射公司「火箭实验室」（Rocket Lab）制造的火箭送入轨道，可每小时飞越飓风（或太平洋的台风）上方，而现有卫星每6小时才会飞越一次。

NASA科学家麦卡蒂（Will McCarty）在TROPICS任务记者会上说，研究人员将能观测风暴每小时的变化。

他说：「我们仍需要大型卫星。新任务将使我们有能力为现有旗舰卫星增添更多资讯。」

另1具由火箭实验室打造的运载火箭将在大约2周内发射，届时将搭载另2颗卫星，以组成包含4颗监测卫星的「卫星群」。

新的卫星将可收集降雨量、气温、湿度等资讯，以协助科学家判断飓风登陆的地点以及强度，进而帮助沿海地区居民为可能的疏散行动做好准备。

TROPICS计画主管吉姆（Ben Kim）说，「国家飓风中心（National Hurricane Center）和联合台风警报中心（Joint Typhoon Warning Center）等多个组织皆已准备接收热带风暴卫星影像，以协助预报员」。

长远来看，深入了解热带风暴的形成和演变，也可能有助改善气候模型。

TROPICS卫星群最初计画由6颗、而非4颗卫星组成。不过首批的2颗卫星在去年6月升空后不久，因阿斯特拉太空（Astra Space）公司制造的Rocket 3.3运载火箭发生故障，助推发动机太早关闭，导致监测卫星遗失。（译者：施施/核稿：陈政一）

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