拚6月底推太空商业旅游 维珍银河拟本月试飞

（法新社华盛顿8日电） 太空旅游公司维珍银河（Virgin Galactic）今天宣布，将于本月展开一次试飞任务，为近两年来首次，并将于6月推出太空商业旅游。

广告 继续浏览后续

由英国亿万富翁布兰森（Richard Branson）创立的维珍银河表示，「团结25」（Unity 25）任务将于5月底展开，由4人小组进行。布兰森2021年7月搭乘自家太空船上太空一游，抢先竞争对手贝佐斯（Jeff Bezos）完成梦想。

维珍银河在声明中说：「『团结25』是在6月底开放商业服务之前，对整个太空飞行系统及太空人体验的最终评估。」

「团结25」将是维珍银河的第5趟太空旅行，高度为海拔80公里。

不同于其他公司用的是垂直发射火箭，维珍银河用一架大型运输机从传统跑道上起飞，到达一定高度后释出火箭动力飞机，进入太空后再滑翔返回地球。

维珍银河的运输机将从新墨西哥州的美国太空港（Spaceport America）升空，总飞行时间为90分钟，乘客可在机舱内体验几分钟的失重状态。

「团结25」的机组人员将由两名男性和两名女性组成，摩西（Beth Moses）曾两度参与维珍银河的飞行任务；吉伯特（Jamila Gilbert）、惠伊（Chris Huie）和梅斯（Luke Mays）则花费数年时间培训美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人。

维珍银河计划于6月底首度推出太空商业服务，乘客包括义大利空军（Italian Air Force）成员。

维珍银河太空计画延宕多年，2014年还曾发生事故，导致一名飞行员死亡。

维珍银河已售出800张太空旅行机票，2005年至2014年共售出600张，每张20万至25万美元（约新台币618万到774万元），之后又售出200张，每张售价为45万美元。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP