高温干燥酿「完美风暴」 助长加拿大西部极端野火

（法新社蒙特娄9日电） 根据研究人员的说法，干燥的植被、创纪录的温度和强大的风，这种构成「完美风暴」的天气现象助长今年加拿大西部亚伯达省的大规模森林野火。

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科学家指出，野火的范围以及今年这么早就已出现，说明了气候变迁的影响。

亚伯达省（Alberta）省长史密斯（Danielle Smith）说：「我们已经有39万公顷的土地被烧毁，这已是典型火灾年的10倍，而我们才刚刚开始而已。」亚伯达省已宣布进入紧急状态。

她今天告诉媒体：「这是一个非比寻常（和）前所未有的事件，这是我认为我们未来必须做好准备的重大事件。」

大约已有3万人遭到下令撤离家园，数以百计的消防员则努力控制火势。

加拿大自然资源部森林火灾专家布兰杰（Yan Boulanger）告诉法新社：「这是特殊的一年，因为烧毁面积累积非常迅速，发生大型火灾的次数也非常多。」

布兰杰说，绝大多数野火都是人为引起，包括菸头、没有适当熄灭的营火或者有时是恶意行为。

加拿大环境部气象学家蓝恩（Terri Lang）说，干燥的环境使春天成为「危险的时刻」。

蓝恩告诉法新社，5月初出现的天气现象，「给亚伯达省带来真正反常的炎热和干燥环境。」

一道高压脊推开降雨，并保持高温，打破亚伯达省的几项温度纪录。

另外，寒冷北方和温暖南方之间的典型温差助长了强风。

蓝恩说：「这是一场完美风暴。」

布兰杰说，「如果天气条件仍然极端，野火可能持续数周或好几个月」。

© 2023 AFP