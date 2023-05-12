文学家观测到史上最大宇宙爆炸

（法新社巴黎11日电） 天文学家今天表示，他们发现观测史上「最大」宇宙爆炸，3年多前被观测到在距地球80亿光年处燃烧起来，所形成火球规模为太阳系（Solar System）100倍，亮度更达太阳2兆倍。

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虽然天文学家提出他们认为发生爆炸的最可能原因，但也强调需要更多的研究以了解这令人不解的现象。

这个被称做AT2021lwx的爆炸，并不是观测史上宇宙最亮的一次闪光，这个纪录是由去年10月一次伽玛射线（gamma-ray）爆炸所保持，那次爆炸被称为BOAT，即史上最亮（Brightest Of All Time）的意思。

英国南安普敦大学（University of Southampton）天文物理学家魏斯曼（Philip Wiseman）是一项新研究的第一作者。他表示，AT2021lwx被认为是最大的爆炸，是因为它在过去3年释放的能量，远超过BOAT短暂发光所产生的能量。

据估计这次爆炸在这3年中所释放出的能量，约是太阳100亿年生命周期中所释放出能量总合的100倍。

魏斯曼告诉法新社，AT2021lwx是个「意外收获」。加州的「兹威基瞬变探测器」（Zwicky Transient Facility）2020年在自动扫描天空的过程中，首次发现AT2021lwx。

不过魏斯曼表示，AT2021lwx被发现的当下，「基本上只是被存在资料库中」，直到第2年才被人注意到。

包括魏斯曼在内的天文学家透过性能更强大的望远镜观察时，才意识到他们发现了什么。透过分析不同波长的光，他们计算出，爆炸是发生在80亿光年远的地方。

这比天际其他任何新的闪光都来得远，这意味着那次爆炸的规模一定也大上许多。魏斯曼表示，据估计，AT2021lwx的亮度约是太阳的2兆倍。

天文学家研究了几种可能的解释。其中一种是，AT2021lwx是颗正在爆炸的恒星，但闪光的亮度是之前其他超新星（supernova）的10倍。

另一种可能是所谓的「潮汐瓦解事件」（tidal disruption event） ，那是指恒星被吸进「超大质量黑洞」时被撕裂的现象。但AT2021lwx还比那些潮汐瓦解事件亮3倍，且魏斯曼表示，他们的研究并未指向这个方向。

唯一约略能相比拟的宇宙事件，是「类星体」（quasar）现象，出现在「超大质量黑洞」吞进银河系中心大量气体时。

魏斯曼表示，但它们的光亮往往会闪烁，而AT2021lwx自3年前从无到有地突然燃烧起来后，至今仍在燃烧。

魏斯曼说：「这是我们过去从未见过的，它就这么突然冒出来。」

© 2023 AFP