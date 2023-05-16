热带气旋摩卡重创孟加拉湾 缅甸增至29死

（法新社缅甸实兑15日电） 热带气旋摩卡（Cyclone Mocha）袭击孟加拉湾，随着缅甸西部通讯缓慢恢复，死亡人数持续增加，今天据报有29人丧生。

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法新社报导，摩卡在孟加拉的科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）和缅甸实兑市（Sittwe）之间登陆，风速高达每小时195公里，是十多年来侵袭孟加拉湾（Bay of Bengal）的最强风暴。

气旋已于昨天深夜大致离去，孟加拉境内收容约100万名洛兴雅族的难民营幸运逃过一劫。官员表示，营区并未传出人员死亡。

一名洛兴雅营地负责人告诉法新社，实兑西北部的空多卡村（Khaung Doke Kar）有24人丧生；由于害怕缅甸军政府报复，这名负责人要求匿名。

他说，其他数人恐怕已于低洼地带失踪。这片地区是洛兴雅村落和流离失所者扎营所在地。

法新社在当地拍摄的画面显示，木制渔船碎成片片，成堆地积在岸边。

缅甸军政府稍早声明表示，缅甸境内至少有5人丧生，另有「一些居民」受伤，但未提供细节；此外，全国有超过860栋房舍和14家医院或诊所损毁。

与若开邦（Rakhine）首府实兑的通讯今天仍然断断续续。气旋追踪单位表示，约有15万人口的实兑在这次风暴中首当其冲。

在孟加拉方面，官员说，当地已疏散75万人。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP