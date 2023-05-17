联合国警告未来5年史上最热

（法新社日内瓦17日电） 温室气体排放加上圣婴现象，导致地球表面温度飙升，联合国今天警告，2023-2027年几可确定将是有纪录以来最热的5年。

广告 继续浏览后续

联合国世界气象组织（World Meteorological Organization）表示，全球气温很快将超过巴黎气候协定设定的限制升温不超过摄氏1.5度目标，有2/3的机率将在未来5年中的一年发生。

有纪录以来最热的8年全都落在2015到2022年期间，但随着气候变迁加速，气温将进一步攀升。

世界气象组织表示，有98%的机率未来五年至少一年会是有纪录以来最热一年，而这五年整体来看也将是历来最热时期。

2015年巴黎气候协定缔约国同意限制全球平均增温幅度，超过1850至1900年时期测得的水准要「远低于」2度，可能的话限制在摄氏1.5度。

2022年全球气温已比1850至1900年时期均温高了摄氏1.15度。

世界气象组织表示，2023至2027年的5年期间，有66%机会至少1年的全球地表年均温将超过工业革命时代以前水准1.5度。这5年中各年增温范围预测将介于摄氏1.1度到1.8度。

这不表示全球气温将永久超越巴黎气候协定设定的目标，但世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说：「世界气象组织正在发出警告，提醒我们将会暂时增温超过摄氏1.5度，且频率将会增加。」

「未来几个月预期将发生温暖的圣婴现象，再加上人类造成的气候变迁将把全球气温推向未知的领域。」

「这将对人类健康、粮食安全、水资源管理以及环境造成深远的影响。我们必须做好因应准备。」

© 2023 AFP