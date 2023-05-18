私人企业携手太空总署 应用卫星遏止气候变迁

（法新社华盛顿18日电） 从可以准确定位工业污染源，到可以追踪飓风每小时动态的卫星，太空已成为遏止气候变迁的主要领域。

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发射卫星促进太空总署和私人企业之间的合作，合作成果最丰硕的领域包括追踪温室气体排放。

欧洲联盟太空计画哥白尼（Copernicus）任务的其中一颗卫星，定期监测大气中非常强的温室气体甲烷。这颗卫星扫描整个地球的解析度为几公里，因此难以精准锁定确切的来源，这时候私人企业就派上用场。

加拿大环境监测公司GHGSat目前有9颗小卫星在轨道上，每颗都有微波炉那么大。它们的任务是飞越石油和天然气设施的上空，监测甲烷有无泄漏。透过在高度较低的轨道上运行，这些卫星可以详细查看每个设施的状况。

GHGSat创办人杰曼（Stephane Germain）告诉法新社：「把卫星想成是广角镜头相机，而不是长焦镜头相机。」哥白尼团队与GHGSat经常保持联系，告诉GHGSat该把相机镜头瞄准何处。

GHGSat之后将其资讯出售给石油公司，例如道达尔集团（Total）、雪佛龙公司（Chevron）、埃克森美孚公司（ExxonMobil）和壳牌集团（Shell）。

杰曼说：「越来越多企业对此感兴趣，因为他们意识到必须更加了解自己的碳足迹。」特别是因为他们的客户坚持要更加妥善计算碳排的生命周期。

GHGSat估计它已经阻止相当于1000万吨二氧化碳进入大气层，也就是130万个家庭一年的能源使用量。

法国的Absolut Sensing等公司也计划进入该领域。另一家公司Kayrros虽然没有自己的卫星，但正在分析哥白尼的数据，来追踪最大宗甲烷外泄状况。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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