现代诺亚方舟 英国种子库收藏4万植物物种

（法新社英国阿丁莱19日电） 在英格兰东南部乡村阿丁莱（Ardingly）地底下的防爆冷冻库中，藏有来自世界各地的4万种野生植物的种子，其中许多植物正面临消失的危险。

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科学家指出，位于伦敦南方冷清寂寥的乡村阿丁莱、世界上最大的种子库正在与时间赛跑，因为有2/5的植物物种面临灭绝的威胁。 英国生物学家艾坦勃劳（David Attenborough）是国际知名的环保人士，他称「千禧年种子库」（MSB）「可能是有史以来最重要的保育倡议」。

「千禧年种子库」资深研究主管狄基（John Dickie）解释说：「从长远来看，这项计画的目的是透过种子来保育野生物种，防止这些物种灭绝。」 位于伦敦郊外56公里的威克赫斯特（Wakehurst）「千禧年种子库」，加上皇家植物园邱园（Kew Gardens）分区，总共保存25亿颗种子。各式各样形状、颜色和大小的种子，来自190个国家，共有4万20个不同的物种。

世界上将近20%的植物群保存在威克赫斯特，优先保护面临威胁的植物，尤其是受气候变迁威胁的植物，以及只能在一个地理区域发现的特有植物。 狄基说：「植物物种濒临灭绝的原因有很多，但主要是由于土地利用出现变化，而且愈来愈多是因为气候变迁所致。部分植物可以适应，其他植物则适应不了。至少它们还在这里，而非消失了。」

狄基的团队由约20名研究人员和各种领域的志工组成，威克赫斯特每周收到来自世界各地的新种子后，就会展开保存它们的程序。

© 2023 AFP