研究：全球逾半大湖和水库干涸中 威胁20亿人口

（法新社华盛顿18日电） 今天公布的一项研究指出，超过半数的世界大湖泊和水库面积正在缩小，使得人类未来的用水安全蒙受风险，气候变迁和非永续性水资源消费则是此一现象的罪魁祸首。

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国际研究团队报告指出，世界上一些最重要淡水资源，从欧洲和亚洲之间的里海（Caspian Sea）到南美洲的的喀喀湖（Titicaca），在近30年时间里，以每年约220亿吨的累积速度在流失，这大约是美国最大水库米德湖（Lake Mead）水量的17倍。

这篇论文在「科学杂志」（Science）上发表。科罗拉多大学波尔德分校（University of Colorado at Boulder ）教授、论文共同作者拉贾戈帕兰（Balaji Rajagopalan）说：「全球湖泊都陷入困境，影响广泛且深远。」

拉贾戈帕兰说：「这确实引起了我们的注意，世界上25%的人口生活在水源呈下降趋势的湖泊流域中。」他表示，这意味相关发现会对约20亿人口造成影响。

为了系统性研究这个问题，来自美国、法国和沙乌地阿拉伯的科学家团队运用1992年至2020年间的卫星观测资料，研究地球上1972个大型湖泊和水库。

发生在里海和咸海（Aral Sea）等大型水体的环境灾难受人注目，向研究人员发出更广泛警讯。

全球淡水湖泊和水库储存了地球上87%的液态淡水，这凸显制订永续性消费、减缓气候变迁新战略的急迫性。（译者：纪锦玲）

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