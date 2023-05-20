蓝源抢下NASA订单 打造登月计画另一艘登陆器

（法新社华盛顿19日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）登月计画2年前与马斯克的太空探索科技公司（SpaceX）签约打造首艘月球登陆器，今天改与对手公司、贝佐斯创立的蓝源签约打造另一艘。

广告 继续浏览后续

NASA为了目前订于2029年执行的「阿提米丝5」（Artemis 5）登月任务，选择由蓝源（Blue Origin）负责制造登陆器。蓝源首先将须证明，其登陆器能在没有搭载机组人员的情况下安全着陆月球。

身为亚马逊公司（Amazon）创办人与前执行长的贝佐斯（Jeff Bezos）在推特（Twitter）写道，他非常「荣幸能与NASA携手踏上这趟将太空人送上月球的旅程，且这一次（太空人）会留下」。

这份合约总金额为34亿美元（约新台币1040亿元）。但蓝源负责月球运输业务的副总裁库鲁瑞斯（John Couluris）在一场记者会上表示，蓝源将投入「远超过」合约的金额来开发这艘飞行器。

「阿提米丝」是NASA睽违50年的重返月球计画，由多项任务组成，每项任务的复杂度递增。

NASA在2021年选择马斯克（Elon Musk）的SpaceX为「阿提米丝3」任务建造登陆器，这是系列任务中首度有太空人实际踏上月球表面。

当时蓝源也参与争取这份价值29亿美元的合约，并在SpaceX被选为唯一的登陆器供应商后，对NASA提起诉讼。但诉讼已经遭到驳回。

NASA去年同样选择由SpaceX的登陆器来执行「阿提米丝4」任务。不过，NASA当时便为计画其余任务向其他公司招标。

© 2023 AFP