搭载沙乌地首位女太空人赴ISS火箭升空

（法新社佛罗里达州卡纳维尔角21日电） 历来第2趟国际太空站（ISS）私人旅行任务今天发射升空，组员包括一名沙乌地阿拉伯男性和一名沙乌地女性太空人。她成为前往轨道前哨基地的首位沙乌地女性。

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执行民间太空基础设施开发商公理太空公司（Axiom Space）公理2号（Ax-2）任务的太空探索科技公司（SpaceX）猎鹰9号（Falcon 9）火箭于当地时间傍晚5时37分从位在佛州东岸外卡纳维尔角（Cape Canaveral）的甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

乳癌研究人员巴纳威（Rayyanah Barnawi）成为首位上太空的沙乌地女性；参加任务的还包括沙乌地阿拉伯皇家空军（Royal Saudi Air Force）战斗机飞行员卡尼（Ali Al-Qarni）。

团队成员还有曾任美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人惠特森（Peggy Whitson），以及来自美国田纳西州的商人肖夫纳（John Shoffner）。

巴纳威和卡尼是自从苏尔坦亲王（Sultan bin Salman）1985年参与发现号太空梭（Discovery）任务以来，前往太空的首批沙乌地公民。

美联社报导，巴纳威于升空前说：「对每一个人而言，这真是美梦成真。现在可以了解到这是有可能的，如果我和阿里（卡尼的名字）可以做到，那么其他人也可以。」

© 2023 AFP