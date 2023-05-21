西班牙风势减缓 西部大火情况有所改善

（法新社马德里20日电） 西班牙当局今天表示，消防人员和军人正在设法控制西部的大火。这场火势已迫使数百人从附近村庄撤离。

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法新社报导，民防协调员比亚（Nieves Villar）说：「今天，我们希望能重挫这场大火…这是一项非常艰钜的任务。」他同时表示，鉴于近几天高风速减弱，情况已经有所改善。

这促使地区森林防火和灭火部门于晚间宣布情况「稳定下来」。

但风势预计要到明天才会终于趋于平静，届时可能会下些小雨。

西班牙西部与葡萄牙接壤的埃斯特雷马杜拉（Extremadura）地区，皮诺夫兰克阿多（Pinofranqueado）村落附近17日爆发大火。地方当局将此事归咎于人为纵火，并说大火烧毁了约3500公顷的森林和灌木丛，并迫使数个村庄的约700人撤离。

此外，欧洲哥白尼（Copernicus）卫星系统的数据显示，卡塞雷斯省（Caceras）有高达1万2000公顷的土地受到大火影响。

西班牙过去3年降雨量皆低于平均值，目前正遭逢长期干旱所苦，今年度已发生了多起野火。

而往年只在夏季看到的高温，今年则是不寻常的于4月提早报到，让当地干旱情况更加严重。

去年是欧洲野火特别严重的一年，西班牙是受灾最严重的国家。 （译者：纪锦玲）

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