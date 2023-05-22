烟峰火山喷出烟灰和熔岩 墨西哥升高警戒

（法新社墨西哥市21日电） 墨西哥烟峰火山（Popocatepetl）的浓烟、火山灰和熔岩喷向天际，对飞航和山脚下偏远社区构成威胁 ，当局今天将警戒层级提高至黄色3级。

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位于墨西哥中部的烟峰火山被认为是世界上最危险的火山之一，因为约有2500万人居住在火山半径100公里范围内。

当局今天将警戒层级升至「黄色3级」，若再往上1级便是红色警戒。昨天墨西哥市的两座机场因火山灰落下而暂时关闭。

烟峰火山位于墨国中部莫瑞洛斯州（Morelos）、墨西哥州和普艾布拉州（Puebla）的交界。

法新社记者在普艾布拉州首府报导说，今晨醒来时，路面已被灰色火山灰所覆盖。

根据墨西哥国家防灾中心（Mexico's National Disaster Prevention Center）所开发的一套预警系统，黄色警戒意味着「保持警惕，并为可能的疏散做好准备」。

根据民防协调员贝拉斯格斯（Laura Velazquez），提高警戒层级意味着喷出岩浆的风险上升，以及「重大爆发的强度不断增加，所喷出（岩石）碎片可达相当远的距离」。

下一步就是红色警报，将会启动强制撤离令。

烟峰火山已经有1000多年未曾大规模喷发，直至1994 年再度活跃起来，此后一直处于活跃期。（译者：纪锦玲）

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