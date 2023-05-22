霍乱已夺10命 南非当局要名民众留心

（法新社约翰尼斯堡21日电） 南非行政首都普勒托利亚周遭爆发霍乱疫情，已夺走至少10条人命，豪登省卫生当局今天表示，民众要「特别小心」。

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普勒托利亚（Pretoria）所在的豪登省（Gauteng）卫生当局表示，15日开始至今，已经有95人出现包括腹泻、胃痉挛、呕心等霍乱症状，前往当地医院就诊。

豪登省卫生部在声明中表示，今天经实验室检测，证实至少有19例感染霍乱，并指有37人仍在接受治疗。

病逝者包括一名3岁儿童，及9名成人。

豪登省卫生当局首长恩科莫-拉雷霍科（Nomantu Nkomo-Ralehoko）表示，他们正在动员额外的医护人员、护士等人力，以因应这波集中在普勒托利亚北区哈曼斯克拉尔（Hammanskraal）的霍乱疫情。

恩科莫-拉雷霍科说：「我们要重申并敦促民众，不要接触已知或疑似遭感染的食物、水、物品，在处理食物之前、使用厕所之后，都要用肥皂彻底洗手。」

霍乱可透过食用受污染的食物或水而传播。若未及时治疗，可能在数小时内就夺走人命。

稍早，普勒托利亚政府已经敦促哈曼斯克拉尔和周遭地区的居民，不要直接从水龙头喝水，并称将会有水车供水。

联合国表示，在稳定降温10年后，霍乱2021年在全球各地卷土重来，本周更警告在43个国家的共10亿人正处于危险中。

霍乱在南非并不盛行。南非上次爆发霍乱疫情是2008、2009年的时候，当时其邻国辛巴威爆发疫情，通报约1万2000个病例，南非境外移入病例跟着激增，随后也出现本土病例。

在附近的马拉威、莫三比克这两个联合国认为2023年霍乱最严重的国家爆发疫情后，南非今年也通报了几个病例。

世界卫生组织（WHO）将全球霍乱病例增加归咎于贫困、冲突和气候变迁。

© 2023 AFP